Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области

В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.

Церемония стала ключевым событием торжественного мероприятия, посвященного Международному дню семьи. В зале Самарской государственной филармонии собрались порядка тысячи человек, в числе которых многодетные и приемные семьи из разных муниципалитетов, семьи Героев России и участников специальной военной операции, а также семьи, удостоенные федеральных и региональных наград за достойное воспитание детей – все те, кто ежедневным трудом, терпением и любовью доказывает: семья в России была и остается высшей ценностью. 

Глава региона поздравил собравшихся с праздником и подчеркнул особую роль семьи в жизни общества. «Все здесь присутствующие вместе идут в одном главном направлении – становлении и развитии самого главного института, самой главной ценности – ценности одной большой семьи. Не раз наш Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что Россия – это одна большая многонациональная семья. Семья, которая из поколения в поколение веками передает традиции именно в доме», – сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: Международный день семьи – это очень большой праздник. Самарская область стала первым регионом России, где его празднуют с 1994 года. За это время он превратился в добрую традицию и признание главной человеческой ценности – семьи.

Вячеслав Федорищев также отметил, что в Самарской области 2025 год и последующее десятилетие объявлены годами многодетной семьи. «Десятилетие многодетной семьи – это не просто лозунг, а конкретные меры поддержки. Мы постоянно советуемся с многодетными родителями, с теми, кто планирует детей, чтобы понять, что еще можно сделать. Наша задача – быть регионом, где становится все больше многодетных. Эта цифра растет: в 2026 году уже более 44 тысяч таких семей. И каждый четвертый ребенок в Самарской области рождается либо в многодетной семье, либо с его появлением семья становится многодетной. Это очень хороший показатель», – акцентировал губернатор.

В настоящее время в регионе продолжается реализация национального проекта «Семья», направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей. Сейчас в Самарской области действуют 42 меры социальной поддержки для семей с детьми. Всего ими охвачено свыше 203 тыс. семей.

«Но главное – жизнь вокруг, условия в регионе должны быть такими, чтобы у людей появлялись и желание, и уверенность: их дети вырастут в самых лучших условиях. Это предмет постоянной работы правительства региона», – заключил Вячеслав Федорищев.

В мае 2026 года Указом Губернатора Вячеслава Федорищева впервые в истории региона был учрежден памятный знак «Родительская доблесть». Он вручается супругам, состоящим в зарегистрированном браке и проживающим в регионе, за значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, ведение здорового образа жизни, пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 

«Семья – это не просто базовая ценность. Это место, где ты находишь знания о том, как быть, как жить, – конечно же, от своих родителей, бабушек и дедушек. Место, где ты получаешь первый опыт, каким нужно быть, глядя на пример родителей. Семья – это то место, куда мы приходим, когда нам сложно», – подчеркнул руководитель области.

Сегодня в торжественной обстановке Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» 21 супружеской паре в таких номинациях, как «Семья Защитника Отечества», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Приемная семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья».

Губернатор также сообщил, что Указом Президента России Владимира Путина за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей жительнице Красноармейского района Алине Гукасян присвоено высокое звание «Мать-героиня». Вместе с супругом она воспитывает одиннадцать детей: семь сыновей и четыре дочери.

«Теперь у нас в регионе 28 матерей, обладающих такой высокой наградой», – подчеркнул руководитель области. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

