Более 7000 выпускников региона проверили свои знания на тренировочном ЕГЭ, сообщает пресс-служба Министерства образования Самарской области.



В Самарской области прошла всероссийская апробация ЕГЭ. В тренировке, максимально приближенной к реальности, были задействованы свыше 3000 специалистов в 77 пунктах проведения экзаменов.

Протестирована техническая готовность ППЭ, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ, а выпускники получили возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по обществознанию, информатике и устной части ЕГЭ по английскому языку.



Обществознание сдадут более 4000 участников. Предмет стал одним из самых массовых в этом году – вторым после профильной математики. Информатику и иностранный язык выбрали 2800 и 1300 ребят соответственно.



Результаты тренировки станут известны не позднее 27 мая.



Для обеспечения бесперебойной работы техники и специалистов во время экзаменов Рособрнадзор увеличил количество всероссийских тренировочных мероприятий, традиционно проводимых перед началом ЕГЭ. Всероссийские тренировки прошли 28 января, 18 февраля и 4 марта.

