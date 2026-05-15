В Красноярском районе на трассе М-5 «Урал» иномарка  врезалась в стоящую ГАЗель

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Красноярском районе

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 15:20 26-летний мужчина, управляя автомашиной Kia Sorento, двигался по 1039 км федеральной трассы М-5 «Урал». В пути следования допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗель, осуществляющий дорожные работы, о чем свидетельствовали соответствующие дорожные знаки.

Водитель кроссовера госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО