Смертельное ДТП в Тольятти: на Обводном шоссе столкнулись Lada Kalina и Kia Rio

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории г. Тольятти
По предварительным данным, собранным сотрудниками полиции: 14 мая 2026 года, примерно в 10:08, 65-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina двигался по Обводному шоссе. В пути следования, на 1 км указанной автодороги, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с Kia Rio под управлением 49-летнего водителя, двигающегося в попутном направлении.
Водитель Lada Kalina погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель и 47-летний пассажир автомобиля Kia Rio госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
