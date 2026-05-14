Жильцы 826 многоквартирных домов Самарской области могут снизить свою плату за тепло

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает обслуживающим организациям региона о необходимости поверки общедомовых приборов учёта (ОДПУ) тепла. В середине мая 1131 здание в Самарской области, в том числе 826 многоквартирных жилых домов, оборудованы неисправными счётчиками. Их показания не используются для расчёта потреблённого тепла.

Причины сложившейся ситуации самые разные – от отсутствия поверки прибора до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчётам показания данных ОДПУ, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

«К сожалению, ряд управляющих компаний региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учёта тепла. Это приводит к убыткам для горожан, поскольку мы выставляем счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а по нормативу потребления», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Для возобновления расчёта за тепло по показаниям ОДПУ необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.