Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.
В Клявлинском районе открылся новый ФАП
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО
Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» открыта. Прием заявок на сайте мероприятия продлится до 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.
Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз:
В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
16 и 23 мая в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. За проход в полуфинал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области. 
В КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи
«Время открытий» - это серия туристических походов, которые проводятся в рамках совместного проекта Росмолодёжи и «Движения первых» под названием «Походы первых - Больше, чем путешествие».
Жители Самарской области могут присоединиться к серии тематических походов «Время открытий»
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
14 мая 2026 года в преддверии Международного дня семьи комитет ЗАГС Самарской области передал собранные в рамках акции «Дарим книги детям» детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина. Событие положило начало формированию открытой детской библиотеки для юных пациентов, проходящих лечение в стационарах. 
«В 2026 году, объявленном Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом единства народов России, комитетом ЗАГС Самарской области принято решение посвятить традиционную акцию «Дарим книги детям» - сбору сказок народов России, что символично подчеркивает уникальное многообразие культур и народов нашей страны. У каждого из них есть свои мудрые и добрые сказки, сюжеты и персонажи, которые воспитывают в детях силу духа, учат дружбе, нравственным ценностям и преодолению трудностей», — отметила руководитель комитета ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.
Акция получила широкую поддержку жителей региона. В ней приняли участие молодожены, родители, регистрирующие рождение детей, сотрудники органов ЗАГС Самарской области, а также неравнодушные граждане.
Ежегодно комитет ЗАГС проводит подобные акции. В 2025 году в День защиты детей книги были переданы в Курскую область, а в 2023 году собранная литература была направлена в город Снежное Донецкой Народной Республики для вручения молодым семьям при государственной регистрации рождения малышей.
Традиционная инициатива службы ЗАГС не ограничивается сбором литературы. Сегодня для маленьких пациентов состоялась встреча с больничными клоунами благотворительного фонда «Личное участие», ребята разгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Поступление новых книг отечественных авторов в больницы позволит скрасить досуг детей, находящихся на длительном лечении, создать для них атмосферу тепла и заботы.

 

Фото: Комитет ЗАГС

Теги: Самара

