Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары

14 мая 2026 года в преддверии Международного дня семьи комитет ЗАГС Самарской области передал собранные в рамках акции «Дарим книги детям» детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина. Событие положило начало формированию открытой детской библиотеки для юных пациентов, проходящих лечение в стационарах.

«В 2026 году, объявленном Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом единства народов России, комитетом ЗАГС Самарской области принято решение посвятить традиционную акцию «Дарим книги детям» - сбору сказок народов России, что символично подчеркивает уникальное многообразие культур и народов нашей страны. У каждого из них есть свои мудрые и добрые сказки, сюжеты и персонажи, которые воспитывают в детях силу духа, учат дружбе, нравственным ценностям и преодолению трудностей», — отметила руководитель комитета ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Акция получила широкую поддержку жителей региона. В ней приняли участие молодожены, родители, регистрирующие рождение детей, сотрудники органов ЗАГС Самарской области, а также неравнодушные граждане.

Ежегодно комитет ЗАГС проводит подобные акции. В 2025 году в День защиты детей книги были переданы в Курскую область, а в 2023 году собранная литература была направлена в город Снежное Донецкой Народной Республики для вручения молодым семьям при государственной регистрации рождения малышей.

Традиционная инициатива службы ЗАГС не ограничивается сбором литературы. Сегодня для маленьких пациентов состоялась встреча с больничными клоунами благотворительного фонда «Личное участие», ребята разгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Поступление новых книг отечественных авторов в больницы позволит скрасить досуг детей, находящихся на длительном лечении, создать для них атмосферу тепла и заботы.

