«Ночь музеев – 2026» в Шостакович Опера Балет

16 мая в 20:00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет концерт «Энигма DSCH» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2026». 12+

Концерт «Энигма DSCH» – иммерсивно-музыкальный вечер, раскрывающий многогранность творчества и жанровое разнообразие музыкальных произведений одного из крупнейших композиторов XX века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В основе концерта – идея движения. Зритель оказывается внутри живого художественного процесса, где звучание, сценическое действие и архитектура зала вступают в диалог.

Пространство трансформируется, а смена точек восприятия становится частью драматургии.

