Более 135 километров дорог региона охвачено системой мониторинга светофоров через чат-бот

С момента запуска чат-бота «Светофоры Самарской области» жители региона сообщили о более чем 2 тысячах случаев дефектов светофоров. Часто именно участники дорожного движения первыми замечают неполадку — благодаря их сигналам специалисты устраняют проблемы ещё оперативнее. Среднее время решения не превышает 8 часов с момента регистрации заявки.

С апреля 2025 года сервис был доступен в Telegram и зарекомендовал себя как эффективный инструмент управления дорожной инфраструктурой. С апреля 2026-ого он работает в VK (vk.ru/trafficlightsso_bot). С его помощью любой участник дорожного движения может быстро сообщить о неисправности: выбрать адрес светофора из встроенного списка, указать тип нарушения и прикрепить фото или видео. Заявка поступает операторам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которые подтверждают дефект и направляют задание в эксплуатирующую организацию. После устранения неисправности бот уведомляет заявителя.

К системе подключены 155 светофорных объектов, расположенные на 14 ключевых региональных дорогах. География охватывает более 135 километров трасс — от Московского шоссе, улиц Ново-Садовой и Демократической в Самаре до светофоров в посёлках Берёза, Волжский, Придорожный, сёлах Курумоч и Ягодное, а также в городе Отрадном.

«Все светофорные объекты подключены к интеллектуальной транспортной системе, диспетчеры видят их состояние в реальном времени. Однако при авариях или повреждениях инфраструктуры жители часто замечают неисправность быстрее. Мы получаем заявку, и специалисты эксплуатирующей организации устраняют проблему. Таким образом, бот дополняет автоматический мониторинг и делает систему ещё эффективнее», — отметил и.о. директора ГКУ «Управление дорог» Дмитрий Лукьянов.

Также чат-бот публикует оперативную информацию — о корректировке режима работы светофоров, плановых и аварийных отключениях. В этом году для повышения доступности сервиса на светофорах появятся таблички с QR-кодом: достаточно будет навести камеру телефона, чтобы перейти в бот и сообщить о неисправности.

