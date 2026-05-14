Более 135 километров дорог региона охвачено системой мониторинга светофоров через чат-бот

Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.
В Клявлинском районе открылся новый ФАП
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО
Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» открыта. Прием заявок на сайте мероприятия продлится до 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.
Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз:
В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
16 и 23 мая в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. За проход в полуфинал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области. 
В КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи
«Время открытий» - это серия туристических походов, которые проводятся в рамках совместного проекта Росмолодёжи и «Движения первых» под названием «Походы первых - Больше, чем путешествие».
Жители Самарской области могут присоединиться к серии тематических походов «Время открытий»
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.34
-0.45
EUR 85.9
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 135 километров дорог региона охвачено системой мониторинга светофоров через чат-бот

172
С момента запуска чат-бота «Светофоры Самарской области» жители региона сообщили о более чем 2 тысячах случаев дефектов светофоров.

С момента запуска чат-бота «Светофоры Самарской области» жители региона сообщили о более чем 2 тысячах случаев дефектов светофоров. Часто именно участники дорожного движения первыми замечают неполадку — благодаря их сигналам специалисты устраняют проблемы ещё оперативнее. Среднее время решения не превышает 8 часов с момента регистрации заявки.
С апреля 2025 года сервис был доступен в Telegram и зарекомендовал себя как эффективный инструмент управления дорожной инфраструктурой. С апреля 2026-ого он работает в VK (vk.ru/trafficlightsso_bot). С его помощью любой участник дорожного движения может быстро сообщить о неисправности: выбрать адрес светофора из встроенного списка, указать тип нарушения и прикрепить фото или видео. Заявка поступает операторам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которые подтверждают дефект и направляют задание в эксплуатирующую организацию. После устранения неисправности бот уведомляет заявителя.
К системе подключены 155 светофорных объектов, расположенные на 14 ключевых региональных дорогах. География охватывает более 135 километров трасс — от Московского шоссе, улиц Ново-Садовой и Демократической в Самаре до светофоров в посёлках Берёза, Волжский, Придорожный, сёлах Курумоч и Ягодное, а также в городе Отрадном.
«Все светофорные объекты подключены к интеллектуальной транспортной системе, диспетчеры видят их состояние в реальном времени. Однако при авариях или повреждениях инфраструктуры жители часто замечают неисправность быстрее. Мы получаем заявку, и специалисты эксплуатирующей организации устраняют проблему. Таким образом, бот дополняет автоматический мониторинг и делает систему ещё эффективнее», — отметил и.о. директора ГКУ «Управление дорог» Дмитрий Лукьянов.
Также чат-бот публикует оперативную информацию — о корректировке режима работы светофоров, плановых и аварийных отключениях. В этом году для повышения доступности сервиса на светофорах появятся таблички с QR-кодом: достаточно будет навести камеру телефона, чтобы перейти в бот и сообщить о неисправности.

 

Фото:   magnific.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
14 мая 2026, 18:25
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса... Общество
43
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз:
14 мая 2026, 17:49
В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов... Общество
147
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
14 мая 2026, 17:39
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей. ЖКХ
152

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
581
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
514
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
352
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1911
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
842
Весь список