Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.
В Клявлинском районе открылся новый ФАП
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО
Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» открыта. Прием заявок на сайте мероприятия продлится до 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.
Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз:
В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
16 и 23 мая в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. За проход в полуфинал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области. 
В КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи
«Время открытий» - это серия туристических походов, которые проводятся в рамках совместного проекта Росмолодёжи и «Движения первых» под названием «Походы первых - Больше, чем путешествие».
Жители Самарской области могут присоединиться к серии тематических походов «Время открытий»
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары

Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей. Цель — обсудить со старшими по домам благоустройство, которое будет восстановлено после проведения всех запланированных работ.

В ходе ремонтной кампании «Т Плюс» заменит более 2300 метров теплосети в 14 микрорайоне Самары. Благодаря этому повысится надёжность теплоснабжения 37 многоквартирных жилых домов, двух социальных учреждений и трёх организаций. Основные работы по обновлению инженерных систем будут выполнены до начала сентября, после чего энергетики приведут в порядок газоны, пешеходные дорожки и внутридворовые автомобильные проезды.

«С этого года мы совместно с ОНФ будем выборочно посещать места плановых ремонтов до их начала, а также после завершения работ. Это необходимо для фиксации первоначального состояния объектов и оценки качества итогового благоустройства», — отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Отдельно участники встречи обсудили правила содержания охранных зон тепловых сетей. В частности, в их пределах запрещена высадка деревьев и размещение игровых комплексов. Безопасное размещение таких объектов будет согласовано с энергетиками и представителями районных администраций.

 

Фото:  «Т Плюс» в Самарской области

Теги: Самара Т ПЛЮС

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает обслуживающим организациям региона о необходимости поверки общедомовых приборов учёта (ОДПУ) тепла.
14 мая 2026, 16:20
Жильцы 826 многоквартирных домов Самарской области могут снизить свою плату за тепло
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает обслуживающим организациям региона о необходимости поверки общедомовых приборов учёта (ОДПУ) тепла.
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
13 мая 2026, 17:48
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
К 31 мая «Т Плюс» планирует привести в порядок еще 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций.
12 мая 2026, 16:57
Более чем на 200 самарских тепловых объектах благоустройство восстановлено в полном объеме
К 31 мая «Т Плюс» планирует привести в порядок еще 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций.
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
