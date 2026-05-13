Я нашел ошибку
Главные новости:
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым.
Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал Владимира Кошелева в решении участвовать в праймериз «Единой России»
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, продлен до 29 мая.
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание» продлен до конца мая
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
Жители губернии могут принять участие во втором этапе «Диктанта здоровья – 2026»
В Самаре накануне Международного дня семьи состоялся финал ежегодных городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!».
Шесть самарских семей - победители и призеры соревнований «Моя семья – спортивная семья!»
Малый и средний бизнес Самарской области получил в I квартале 2026 года 1,1 млрд рублей заемного финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
Бизнес Самарской области привлек в I квартале более 1 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти

99
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.

С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти. Гидравлические испытания — обязательный способ диагностики технического состояния коммуникаций при подготовке к очередному отопительному сезону.

На время проведения опрессовки будет приостановлено горячее водоснабжение жителей, организаций и предприятий в следующих зонах:

- с 18 по 31 мая — тепловые сети Безымянской отопительной котельной в границах улиц: Победы, Гагарина, Советской Армии, Промышленности, Красных Коммунаров, Александра Матросова, Физкультурная;

- с 19 мая по 1 июня — трубопроводы от Самарской ГРЭС в границах улиц: Буянова, Полевая, проспект Ленина, Осипенко, Волжский проспект, М.Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольская, Молодогвардейская, Пионерская, Самарская, Венцека, Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Арцыбушевская, Ульяновская;

- 18 мая — сети от котельной № 14 в границах улиц: Комзина, Комсомольское шоссе, Набережная;

- с 19 по 25 мая — магистрали от ТЭЦ ВАЗа в границах улиц: Северная, Борковская, Вокзальная, Полякова, Южное шоссе, 40 лет Победы, Маршала Жукова, Лесопарковое шоссе, Спортивная, Московский проспект, Заставная, Цеховая.

Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

О повреждениях нужно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
07 апреля 2026, 18:10
«Т Плюс» проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти. ЖКХ
2398
Проверят техническое состояние тепловых сетей в микрорайонах Жигулёвское море, Портовый и Фёдоровка посредством испытаний на максимальную температуру теплоносителя.
03 апреля 2025, 16:14
«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей в Тольятти
Проверят техническое состояние тепловых сетей в микрорайонах Жигулёвское море, Портовый и Фёдоровка посредством испытаний на максимальную температуру... ЖКХ
3505
25 июля 2024, 18:10
В Тольятти обсудили ход подготовки к отопительному сезону
Особое внимание уделено подготовке к приему тепла школ и детских садов. ЖКХ
3728

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
294
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
307
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
265
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1188
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
631
Весь список