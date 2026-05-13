Шесть самарских семей - победители и призеры соревнований «Моя семья – спортивная семья!»

В Самаре накануне Международного дня семьи состоялся финал ежегодных городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!». В спортивном комплексе «МТЛ Арена» они объединили 16 семейных команд, выбранных по итогам отборочных туров в районах.



Испытания финала включали 10 станций: бег в надувных лыжах, бег в беличьем колесе, мини-гольф, кольцеброс, футбольный дартс, армрестлинг, надувные футбольные ворота, баскетбол, забег сумоистов и финальную полосу препятствий.



В категории «Семейные команды» с детьми 7-9 лет победителем стала семья Соловых (Советский район), второе место заняла семья Смирновых (Самарский район), а третье — семья Фефеловых (Красноглинский район). В категории «Семейные команды» с детьми 10-12 лет на первом месте — семья Ивановых (Кировский район), на втором — семья Хоревых (Октябрьский район), а на третьем — семья Объедновых (Ленинский район).



«Мы участвовали всей семьей, выступали в старшей категории — сыну Александру 12 лет. Больше всего понравилось испытание «Лыжи», а самым сложным оказалась «Белка». Муж пробовал свои силы в армрестлинге, а мы с сыном участвовали в состязании «Кольцеброс». Решение прийти на семейные старты было общим, но инициатива, конечно, исходила от сына — ему очень хотелось поучаствовать. Большое спасибо организаторам!» – поделилась участница соревнований Светлана Коренченко.



Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара. Победители примут участие в семейных стартах Самарской области.

