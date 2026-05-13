Бизнес Самарской области привлек в I квартале более 1 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств

Малый и средний бизнес Самарской области получил в I квартале 2026 года 1,1 млрд рублей заемного финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. По объему выданных кредитов по программе регион вошел в первую десятку субъектов России.

Всего с 2021 года механизм «зонтичных» поручительств помог субъектам МСП Самарской области привлечь финансирование на общую сумму около 30 млрд рублей.

«Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерального центра. Это, в том числе, продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные «зонтичные» поручительства. Проконсультироваться и подобрать подходящую программу можно в центрах «Мой бизнес» региона и в консультационном центре Гарантийного фонда», - отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Механизм «зонтичных» поручительств реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Они помогают предпринимателям получить кредит в банке при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения с покрытием до 50% от суммы заемного финансирования. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

В целом по стране «зонтичные» поручительства Корпорации МСП позволили предпринимателям привлечь более 48 млрд рублей в I квартале 2026 года. Это на 11% больше, чем в первые три месяца прошлого года. Наиболее востребован этот механизм поддержки у микро и малых предприятий - на них пришлось 88% от всего объема привлеченных с поручительствами средств.

«Финансовое «плечо» Корпорации в виде «зонтичных» поручительств помогает предпринимателям привлекать необходимое финансирование для поддержания текущей деятельности и развития бизнеса даже в отсутствии залога. В первом квартале 2026 года порядка 6,3 тысячи предприятий смогли получить кредиты на различные цели, включая инвестиционные для развития и модернизации производств, а также на пополнение оборотных средств и рефинансирование», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд. По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.

Институт развития располагается в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

