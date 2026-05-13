В Самарской области отремонтируют 55 км маршрутов к туристическим объектам

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 55,1 км автомобильных дорог к музеям, паркам, памятникам и другим точкам притяжения туристов. Работы охватят региональные трассы, а также улицы в Самаре и Тольятти.

«Автомобильный туризм в Самарской области набирает обороты. Ежегодно тысячи путешественников выбирают личный транспорт, чтобы увидеть природные комплексы, памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия — как в Самаре и Тольятти, так и в районах области. Важно, чтобы дороги к этим местам были безопасными и комфортными», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

В четырёх муниципальных районах отремонтируют пять автодорог общей протяжённостью 37,6 км. В Борском районе капитальный ремонт пройдёт на двух участках: автодороги Кинель – Богатое – Борское протяжённостью 2,8 км и трассы «Отрадный – Богатое» – Борское протяжённостью 2,7 км. Эти маршруты ведут к музею «Огненная дуга» и национальному парку «Бузулукский бор». В Кошкинском районе приступят к ремонту трассы «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки, работы рассчитаны на два года. Село Кошки богато достопримечательностями: здесь находятся магазин купца Дика конца XIX века, земская школа того же периода, краеведческий музей и Аллея кошек. Также в план ремонта вошли дороги в Шенталинском и Волжском районах.

В Самаре обновят 14,3 км улично-дорожной сети на девяти участках. Ключевой объект — Московское шоссе на отрезке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км. На этой магистрали расположены Музей авиации и космонавтики, Ботанический сад, парк имени Юрия Гагарина, Линдов город и казармы Линдова городка. Также отремонтируют участок улицы Спортивной протяженностью 900 м от Льва Толстого до Чкаловского переулка — по ней можно добраться до Музея истории Куйбышевской железной дороги, паровоза-памятника Л-3285 «Лебедянка», мозаичного панно у монумента Славы и парка Щорса.

В Тольятти приведут в порядок три участка дорог общей протяжённостью 3,2 км. Один из них — улица Советская на отрезке от Лесной до Ленинградской протяжённостью 1,5 км. Здесь расположены Дом Стариковых, где сегодня находится экомузей «Наследие», а также дом А.В. Буяновой — в нём летом 1870 года жили художники Илья Репин и Фёдор Васильев.

