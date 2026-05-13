Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»

С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

В числе гостей – такие известные московские компании, как «Южный экспресс», «Гранд Капитан», «Вокруг света», «Золотая астра», «Видиак тур», «Ванд вояж», «Магазин путешествий» и «Ника», а также пензенский «Материк» и саратовский «Кругозор». Программа тура получилась насыщенной: участники оценили главные достопримечательности Самары, Тольятти, Сызрани и Самарской Луки, посетили лучшие отели и рестораны, побывали на увлекательных экскурсиях и почувствовали, чем регион может удивить даже самых искушенных путешественников.

Кроме того, состоялась встреча с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой. Она рассказала о предстоящих крупных событийных мероприятиях, а также о запланированных маркетинговых мероприятиях в соседних регионах с мобильным туристским информационным центром для презентации и популяризации турпотенциала Самарской области, знакомства жителей соседних регионов с достопримечательностями и точками притяжения нашего региона. В запланированных выездах также планируется участие туроператоров региона для налаживания взаимодействия с туроператорами из других регионов.

«Национальный маршрут «Жигулёвские выходные» представляет собой комплексное и продуманное решение как для организованных туристических групп, так и для индивидуальных путешественников. При этом он может служить отличной основой для создания собственных, уникальных программ. Маршрут объединяет три ключевых города региона - Самару, Тольятти и Сызрань, а также жемчужину Самарской области – национальный парк «Самарская Лука». Важно отметить, что существует и железнодорожная версия этого маршрута. В этом году она будет реализована уже в третий раз, что, несомненно, привлечет в наш регион значительное число туристов», – подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Помимо возможности выезда организованной группой, «Жигулевские выходные» - это еще и интересный вариант для тех, кто выбирает автопутешествия. Маршрут размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

