Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»

С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 

В числе гостей – такие известные московские компании, как «Южный экспресс», «Гранд Капитан», «Вокруг света», «Золотая астра», «Видиак тур», «Ванд вояж», «Магазин путешествий» и «Ника», а также пензенский «Материк» и саратовский «Кругозор». Программа тура получилась насыщенной: участники оценили главные достопримечательности Самары, Тольятти, Сызрани и Самарской Луки, посетили  лучшие отели и рестораны, побывали на увлекательных экскурсиях и почувствовали, чем регион может удивить даже самых искушенных путешественников.
Кроме того, состоялась встреча с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой. Она рассказала о предстоящих крупных событийных мероприятиях, а также о запланированных маркетинговых мероприятиях в соседних регионах с мобильным туристским информационным центром для презентации и популяризации турпотенциала Самарской области, знакомства жителей соседних регионов с достопримечательностями и точками притяжения нашего региона. В запланированных выездах также планируется участие туроператоров региона для налаживания взаимодействия с туроператорами из других регионов.
«Национальный маршрут «Жигулёвские выходные» представляет собой комплексное и продуманное решение как для организованных туристических групп, так и для индивидуальных путешественников. При этом он может служить отличной основой для создания собственных, уникальных программ. Маршрут объединяет три ключевых города региона - Самару, Тольятти и Сызрань, а также жемчужину Самарской области – национальный парк «Самарская Лука». Важно отметить, что существует и железнодорожная версия этого маршрута. В этом году она будет реализована уже в третий раз, что, несомненно, привлечет в наш регион значительное число туристов», – подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева. 
Помимо возможности выезда организованной группой, «Жигулевские выходные» - это еще и интересный вариант для тех, кто выбирает автопутешествия. Маршрут размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

 

Фото: министерство туризма Самарской области

В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
23 марта 2026, 18:11
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность».
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
16 марта 2026, 18:58
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
Правительство Самарской области развивает партнерство с крупнейшей российской технологической компанией Яндекс.
10 марта 2026, 14:33
Туризм, цифровизация и ИИ: в облправительстве обсудили развитие туризма
Правительство Самарской области развивает партнерство с крупнейшей российской технологической компанией Яндекс.
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
