Туризм, цифровизация и ИИ: в облправительстве обсудили развитие туризма

Правительство Самарской области развивает партнерство с крупнейшей российской технологической компанией Яндекс. Это, в первую очередь, привлечение туристов в регион, реализация совместных проектов в сфере логистики, цифровизации, внедрения современных решений в образовании и др. 
На встрече с представителями компании, которую провел заместитель губернатора - руководитель Администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко, речь шла, в том числе, о продвижении туристических возможностей Самарской области через онлайн-агрегатор Яндекс Путешествия. 
«Сотрудничество с компанией Яндекс - важное направление развития цифровой экономики региона. Это касается не только внедрения новых инструментов и технологий, но и подготовки кадров, развития образовательных инициатив. Безусловно, нас интересуют решения, которые мы можем интегрировать в деятельность государственных структур, в деятельность бизнеса на территории региона, а также те сервисы, которые позволят нам повысить качество жизни наших граждан», - отметил Антон Емельяненко. 
В ходе встречи было подписано соглашение о партнерстве между Правительством региона и сервисом «Яндекс Путешествия». Его цель — сделать регион более заметным для туристов и помочь гостиничному бизнесу активнее использовать цифровые инструменты. Документ подписали врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева и директор по региональному сотрудничеству компании «Яндекс» Антон Москаленков. Стороны будут вместе продвигать Самарскую область среди многомиллионной аудитории сервиса.
В планах – запуск обучающих мероприятий для представителей гостиничного бизнеса: вебинаров и деловых встреч. Представителям отрасли расскажут, как привлекать больше гостей, готовиться к высокому сезону, заполнять номера в низкий сезон и развивать новые направления. Отдельное внимание уделят работе с данными и использованию инструментов искусственного интеллекта в повседневной работе.
По официальным данным, в 2025 году Самарскую область посетили более 3,2 млн туристов. При этом услугами отелей и гостиниц воспользовались 1,4 млн человек. Туризм остается одним из ключевых направлений развития региональной экономики. 
Со стороны сервиса также фиксируется положительная динамика: с начала 2026 года число бронирований выросло на 18% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в Самарскую область путешественники приезжают вдвоем и останавливаются на два дня. Наиболее активно в регион приезжают жители Москвы, Тольятти, Санкт-Петербурга. 
Екатерина Матвеева, врио министра туризма Самарской области: «Соглашение с компанией «Яндекс» открывает новые возможности для развития туризма в Самарской области. Мы намерены совместно продвигать уникальные достопримечательности региона, привлекать больше туристов и повышать качество сервиса. Наша цель – сделать путешествия по Самарской области комфортными, увлекательными и доступными для всех». 
Евгений Абрамзон, руководитель сервиса «Яндекс Путешествия»: «Инвестиции в развитие регионального туризма – часть долгосрочной стратегии сервиса. Самарская область обладает значительным туристическим потенциалом: развитая событийная повестка, культурное наследие, природные маршруты и деловой туризм. Тесное взаимодействие с регионом позволит увеличить представленность мест размещения на платформе и сделать путешествия в Самарскую область еще более удобными для пользователей».
Это не первое сотрудничество региона с компанией Яндекс. Ранее Яндекс, выступая в качестве основного партнера филиала Третьяковской галереи в Самарской области, поддержал ряд выставок, например, таких как «На вкус и цвет», «В круге цвета. Красный», «Мечты о детстве» и пр.  

 

Фото:   «Волжская коммуна»

Самара Туризм

