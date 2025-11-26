12 предприятий региона принимаю участие в 5-м сезоне программы «Открытая промышленность»

124

12 предприятий Самарской области принимают участие в пятом юбилейном сезоне программы «Открытая промышленность». Программа продвижения кадрового и технологического потенциала «Открытая промышленность» реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2021 года. Предприятия Самарской области при поддержке регионального министерства туризма уже в четвертый раз становятся участником данной инициативы.

Всего на участие в пятом сезоне было подано более тысячи заявок. Участниками образовательной программы стали 605 человек из 63 регионов страны. В рамках программы им предстоит разработать маршруты промышленных экскурсий.

Самарскую область представляют: «УК Волгаэнергопром» («Тесвел»), Крестьянско-фермерское хозяйство Денисовой Т.Н. (бренд Denisov Winery), «Завод «Продмаш», «Транспорт будущего Самара», «Международный аэропорт «Курумоч», филиал ВГТРК ГТРК «Самара», «Эйч энд Эн» (бренд «Самаралакто»), «Автотрансформатор», Питомник и Садовый центр Веры Глуховой, «Пивоваренная компания «Балтика» (филиал «Балтика-Самара»), технопарк «Жигулёвская долина» и «Тольяттиазот».

«Самарская область обладает грандиозным промышленным потенциалом, а развитие промышленного туризма в регионе приобретает все большее значение благодаря активному участию наших предприятий в федеральных программах поддержки. За время реализации акселерационной программы «Открытая промышленность» обучение прошли уже 12 предприятий Самарской области, ее успешное прохождение позволяет нашим компаниям создавать уникальные туристические продукты и привлекать еще больше туристов», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Данная инициатива полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: Министерство туризма Самарской области