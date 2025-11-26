Я нашел ошибку
Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере.
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
12 предприятий региона принимаю участие в 5-м сезоне программы «Открытая промышленность»

26 ноября 2025 14:20
124
Всего на участие в пятом сезоне было подано более тысячи заявок. Участниками образовательной программы стали 605 человек из 63 регионов страны.

12 предприятий Самарской области принимают участие в пятом юбилейном сезоне программы «Открытая промышленность». Программа продвижения кадрового и технологического потенциала «Открытая промышленность» реализуется  Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2021 года.  Предприятия Самарской области при поддержке регионального министерства туризма уже в четвертый раз становятся участником данной инициативы. 
Всего на участие в пятом сезоне было подано более тысячи заявок. Участниками образовательной программы стали 605 человек из 63 регионов страны. В рамках программы им предстоит разработать маршруты промышленных экскурсий.
Самарскую область представляют: «УК Волгаэнергопром» («Тесвел»), Крестьянско-фермерское хозяйство Денисовой Т.Н. (бренд Denisov Winery), «Завод «Продмаш», «Транспорт будущего Самара», «Международный аэропорт «Курумоч», филиал ВГТРК ГТРК «Самара», «Эйч энд Эн» (бренд «Самаралакто»), «Автотрансформатор», Питомник и Садовый центр Веры Глуховой, «Пивоваренная компания «Балтика» (филиал «Балтика-Самара»), технопарк «Жигулёвская долина» и «Тольяттиазот».
«Самарская область обладает грандиозным промышленным потенциалом, а развитие промышленного туризма в регионе приобретает все большее значение благодаря активному участию наших предприятий в федеральных программах поддержки. За время реализации акселерационной программы «Открытая промышленность» обучение прошли уже 12 предприятий Самарской области, ее успешное прохождение позволяет нашим компаниям создавать уникальные туристические продукты и привлекать еще больше туристов», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Данная инициатива полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

 

Фото:  Министерство туризма Самарской области

