Суд оштрафовал ЦБ за хранение оружия

Московский суд оставил в силе штраф для ЦБ России за незаконное хранение оружия, принадлежащего Сбербанку и частному охранному предприятию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Ранее в комнате хранения оружия ЦБ нашли два пистолета, которые принадлежали Сбербанку, а в апреле 2024-го — две единицы служебного оружия, владельцем которого было ЧОП. Центробанк попытался обжаловать судебное решение.

«Постановление... по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 20.10 КоАП России, в отношении Центрального банка оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах дела.

Сумма штрафа не оглашается.

Ранее в апелляции указывалось, что Центробанк имеет разрешение от Росгвардии на хранение и использование оружия и патронов к нему, а указанное в деле оружие хранилось в ЦБ не более двух часов — пистолеты были сданы на время нахождения в здании инкассаторов, которые прибыли туда для сдачи и приёма ценностей.