Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»

29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.



«Несмотря на капризы погоды, вместе с жителями района, представителями учреждений и организаций нам удалось привести территорию района в порядок к предстоящим праздникам и летнему сезону. В генеральной уборке района приняли участие почти 34 тысячи человек, порядок навели на территориях площадью более 8 000 квадратных метров. Благодарю всех, кто присоединился к экологическим мероприятиям. Особенно приятно отметить вклад молодежи», - сказал глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев.



На уборку парка «Молодежный» вышли студенты Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова и Самарского металлургического техникума. Учащиеся учебных заведений города убрали от мусора и прошлогодней листвы участок общественной территории со стороны улицы Калинина.



В завершение субботника для всех желающих подготовили чай и угощение. Всего под шефством Самарского Дома молодежи в областной столице этой весной прошло 3 экологических мероприятия, в ближайшие дни при участии активной молодежи субботники пройдут также в Струковском саду и в парке имени Щорса.





