Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой

Сегодня в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.

Пятнадцать фигур воздушной тематики установили сотрудники «РКС-Самара» весной 2026 года. С каждым из арт-объектов можно поиграть: залезть в «вертолёт», порулить на летающем велосипеде, подержаться за воздушного змея и даже залезть в ступу Бабы Яги или в корзину воздушного шара!

Каждый год тематика Аллеи разная: сказки, космос, спорт, музыка. В 2026 году выбрали тему летающих аппаратов. Начиная с зимы, во внерабочее время, специалисты подразделений ресурсоснабжающего предприятия придумывали, проектировали, работали над созданием арт-объектов. Что у них получилось – можно прийти посмотреть на улицу Подшипниковую между пр. Масленникова и ул. Артиллерийской.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поблагодарил всех работников, которые создали Аллею хорошего настроения: «Достаточно вспомнить, какой была улица Подшипниковая, и посмотреть, какой она стала сейчас. Эта красота – результат желания наших работников сделать лучше. Важно, чтобы в городе появлялись такие Аллеи, потому что именно здесь мы видим смех, радость детей, которые играют с фигурами. Это здорово, мы с вами молодцы! Уверен, что наша Аллея будет радовать всех и преображаться с каждым годом. Особенное спасибо всем нашим творцам!»

