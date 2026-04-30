Я нашел ошибку
Главные новости:
 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.88
0.19
EUR 87.78
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой

101
Сегодня в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.

Пятнадцать фигур воздушной тематики установили сотрудники «РКС-Самара» весной 2026 года. С каждым из арт-объектов можно поиграть: залезть в «вертолёт», порулить на летающем велосипеде, подержаться за воздушного змея и даже залезть в ступу Бабы Яги или в корзину воздушного шара!  

Каждый год тематика Аллеи разная: сказки, космос, спорт, музыка. В 2026 году выбрали тему летающих аппаратов. Начиная с зимы, во внерабочее время, специалисты подразделений ресурсоснабжающего предприятия придумывали, проектировали, работали над созданием арт-объектов. Что у них получилось – можно прийти посмотреть на улицу Подшипниковую между пр. Масленникова и ул. Артиллерийской.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поблагодарил всех работников, которые создали Аллею хорошего настроения: «Достаточно вспомнить, какой была улица Подшипниковая, и посмотреть, какой она стала сейчас. Эта красота – результат желания наших работников сделать лучше. Важно, чтобы в городе появлялись такие Аллеи, потому что именно здесь мы видим смех, радость детей, которые играют с фигурами. Это здорово, мы с вами молодцы! Уверен, что наша Аллея будет радовать всех и преображаться с каждым годом. Особенное спасибо всем нашим творцам!»

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
