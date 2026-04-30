Госюрбюро СО запустило онлайн-консультации через «Госуслуги»

Государственное юридическое бюро Самарской области отмечает 20-летие. За два десятилетия работы учреждение стало ключевым звеном системы бесплатной юридической помощи жителям региона в соответствии со статьёй 48 Конституции Российской Федерации.

Востребованность услуг Госюрбюро неуклонно растёт. В 2025 году квалифицированную помощь получили 6,5 тысяч жителей, почти половина из них –была оказана участникам СВО и членам их семей. В 2024 году за поддержкой обращались около 5,5 тысяч человек. С начала 2026 года специалисты уже приняли 1,3 тысячи граждан. Чаще всего люди обращаются по вопросам гражданского законодательства, сделок с недвижимостью и пенсионного обеспечения.

Теперь получить бесплатную консультацию можно дистанционно через портал «Госуслуги» (сервис «Получение бесплатной юридической помощи»). Новый формат особенно востребован маломобильными гражданами и жителями отдалённых населённых пунктов, которым больше не нужно приезжать в офис.

«Новая система даёт гражданам принципиально более доступный способ получить бесплатную юридическую помощь. Теперь жителям Самарской области, в том числе маломобильным гражданам и тем, кто проживает в отдалённых территориях, не нужно приезжать в офис: консультацию можно получить любым удобным способом. При этом традиционные очные приёмы по-прежнему доступны. Мы сохраняем индивидуальный подход и глубокую проработку каждого случая», - отметила Ольга Пихтулова, директор Государственного юридического бюро по Самарской области.

Госюрбюро продолжает работу, обеспечивая гражданам реальную возможность защитить свои права вне зависимости от сложности ситуации и места проживания.

«Запуск онлайн-консультаций Госюрбюро через портал «Госуслуги» – это реальный шаг к тому, чтобы убрать лишние барьеры между человеком и государством, - подчеркнула член Совета Федерации, руководитель партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Марина Сидухина. - Теперь не нужно ехать в областной центр – квалифицированную юридическую помощь можно получить, не выходя из дома. Это особенно важно для жителей отдалённых сёл и малых городов, для маломобильных граждан». Сенатор отметила, что семьи участников СВО, которые сегодня нуждаются в особой поддержке, теперь могут оперативно проконсультироваться по самым разным вопросам – от мер социальной поддержки до оформления льгот. «Государство становится ближе, а помощь – доступнее. И это правильный вектор развития», - резюмировала Марина Сидухина.

