В школах появится новый предмет «ДНК России» («Духовно-нравственная культура России» )

С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Предмет основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев. Его суть — в знакомстве школьников с жизнью выдающихся государственных и общественных деятелей, которые сыграли значительную роль в развитии нашей страны. Ребятам должно быть по-настоящему интересно, а для этого необходим неформальный подход», — сказал он.

Отмечается, что изучать его будут в 5-7-х классах.