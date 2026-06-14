20 июня Самарской области в очередной раз состоится «Гонка героев»

Через неделю, 20 июня, в Самарской области в очередной раз состоится масштабный старт по гонкам с препятствиями - «Гонка героев».

В программе - соревнования профессиональных спортсменов, командная гонка и массовый старт для всех желающих испытать себя.

Ассет Арена, Красноярский район, пос. Городцовка

Для участников и зрителей организован бесплатный трансфер от двух точек: Центральный автовокзал (координаты точки отправления - 53.217255, 50.188156) и парковка ТЦ EL Rio (координаты точки отправления - 53.259492, 50237806). Место посадки будет обозначено флагом и встречающими волонтерами.

Расписание трансфера:

из города: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

в город: 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00

Подготовьте ПРАВИЛЬНУЮ ЭКИПИРОВКУ: выбирайте одежду только из синтетических тканей и обувь, которая быстро отводит воду.

Проверяйте прогноз погоды и возьмите с собой подходящую сменную одежду и головной убор.

На месте будут доступны: камеры хранения, раздевалки и душ - не забудьте взять с собой полотенце и душевые принадлежности!

18+