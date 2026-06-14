Самарская спортсменка выиграла первенство России по рукопашному бою

Самарская спортсменка Вероника Ганчурина выиграла первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет. Соревнования прошли в Калуге.

«Спортсменка из Самарской области Вероника Ганчурина, воспитанница тренера В.В.Цибарта, уверенно взяла верх во всех своих поединках и заняла первое место», - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Всего в первенстве принимали участие более 400 спортсменов из 50 регионов страны. Самарская область заняла в общем зачете 13 место среди 50 коман, пишет КП-Самара.