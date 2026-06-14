В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами

Всего в Самаре более 4 тысяч убежищ. По расчетам специалистов, этого фонда достаточно, чтобы вместить всё население города-миллионника. Районные администрации официально опубликовали полные перечни укрытий, предназначенных для защиты населения при объявлении ракетной или беспилотной опасности, пишет ГТРК-Самара.

В списки вошли подвалы многоквартирных домов, подземные паркинги, а также станции самарского метрополитена (например, «Российская» и «Алабинская» в Октябрьском районе). На данный момент единая общедоступная интерактивная карта убежищ отсутствует, в отличии от Тольятти, где такая схема есть, поэтому списки защитных сооружений опубликованы индивидуально по каждому из девяти внутригородских районов:

Железнодорожный район; Кировский район; Красноглинский район; Куйбышевский район; Ленинский район; Октябрьский район; Промышленный район; Самарский район; Советский район.

Экстренные службы напоминают базовый алгоритм действий при сигнале тревоги. Находясь дома, необходимо уйти в комнату без окон (коридор, ванную, кладовую) и сесть на пол. Если сирена застала на улице или после высадки из транспорта, нужно оперативно дойти до ближайшего здания, подземного перехода или паркинга. Власти призывают самарцев не поддаваться панике, заранее изучить адреса укрытий рядом с домом или местом работы и напоминают единый номер экстренных служб — 112.