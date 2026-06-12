Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем России!

В современных условиях этот праздник, символизирующий величие, богатство и несокрушимую мощь нашей страны, неразрывность ее исторического пути, устремленность в будущее, приобретает особое значение.

Россия, как сказал наш Президент В.В. Путин, должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов и решении текущих задач. Сильной экономически, политически, духовно. Но прежде всего, она должна быть сильна единством народов, проживающих на территории нашего государства и разделяющих ценности российской цивилизации, - любовь к Родине и готовность защищать ее, преемственность поколений, уважение к своей истории и традициям.

Сегодня это единство проявляется всюду - в зоне проведения специальной военной операции, где наши воины героически противостоят преступному киевскому режиму с его нацистской идеологией, в цехах промышленных предприятий, где как в годы Великой Отечественной войны куется оружие Победы, на полях, где обеспечивается продовольственная безопасность страны.

Жители Самарской области вносят достойный вклад в решение задач СВО, достижение национальных целей развития, обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации. Искренне благодарю каждого из вас, дорогие друзья, за труд на благо земли Самарской, на благо Отчизны.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев