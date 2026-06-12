Я нашел ошибку
Главные новости:
Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы
Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы
В России резко вырос спрос на сотрудников со знанием китайского
В России резко вырос спрос на сотрудников со знанием китайского
Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа
Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
У жителя Сергиевского района украли автозапчасти стоимостью свыше 26,4 тысяч рублей
У жителя Сергиевского района украли автозапчасти стоимостью свыше 26,4 тысяч рублей
В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента
В России не будут вводить обязательную маркировку ИИ-контента
Жители Самары назвали свои главные маленькие радости
Жители Самары назвали свои главные маленькие радости
В Приволжском районе полицейские посетили воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания
В Приволжском районе полицейские посетили воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России

253
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем России!

В современных условиях этот праздник, символизирующий величие, богатство и несокрушимую мощь нашей страны, неразрывность ее исторического пути, устремленность в будущее, приобретает особое значение.

Россия, как сказал наш Президент В.В. Путин, должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов и решении текущих задач. Сильной экономически, политически, духовно. Но прежде всего, она должна быть сильна единством народов, проживающих на территории нашего государства и разделяющих ценности российской цивилизации, - любовь к Родине и готовность защищать ее, преемственность поколений, уважение к своей истории и традициям.

Сегодня это единство проявляется всюду - в зоне проведения специальной военной операции, где наши воины героически противостоят преступному киевскому режиму с его нацистской идеологией, в цехах промышленных предприятий, где как в годы Великой Отечественной войны куется оружие Победы, на полях, где обеспечивается продовольственная безопасность страны.

Жители Самарской области вносят достойный вклад в   решение задач СВО, достижение национальных целей развития, обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации. Искренне благодарю каждого из вас, дорогие друзья, за труд на благо земли Самарской, на благо Отчизны.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра!

 

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026, 12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
Об этом сообщил 12 июня глава городского округа Илья Сухих. Происшествия
219
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026, 19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
С 20:00 11 июня в Самаре стартует первая фаза ремонта трамвайной линии на пересечении улиц XXII Партсъезда и Победы. Транспорт
651
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
11 июня 2026, 18:11
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
Основной площадкой празднования на территории города определена Софийская набережная. Общество
1115
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026  12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
266
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
12 июня 2026  10:12
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
245
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026  19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
658
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
11 июня 2026  18:11
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
1141
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
11 июня 2026  16:10
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
909
Весь список