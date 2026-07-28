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Врач-терапевт назвал главные правила мытья овощей и фруктов

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Терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик во вторник, 28 июля, рассказал о правильном мытье фруктов и овощей.

Терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик во вторник, 28 июля, рассказал о правильном мытье фруктов и овощей, пишут "Известия".

В беседе с Lenta.Ru специалист отметил, что правильное мытье овощей, фруктов и ягод помогает снизить риск кишечных инфекций и удалить остатки загрязнений и химических веществ.

Любые плоды следует мыть непосредственно перед употреблением, даже если их планируется очищать от кожуры, чтобы бактерии и грязь не попали на мякоть. Основное правило — тщательно промывать продукты под проточной водой в течение одной-двух минут, при необходимости используя мягкую щетку.

Корнеплоды перед мытьем лучше ненадолго замачивать, зелень — перебрать и выдержать в прохладной воде, периодически меняя ее, а арбузы, дыни и тыквы мыть горячей водой с щеткой. Ягоды рекомендуется промывать в дуршлаге под проточной водой, а клубнику предварительно замачивать. Для дополнительной обработки зелени и сырых овощей можно использовать раствор уксуса или соли, а для удаления пестицидов с плодов с плотной кожурой — раствор пищевой соды. После мытья продукты следует обсушить. При этом специалист напомнил, что использовать для мытья овощей и фруктов бытовые моющие средства или мыло нельзя, пишет kp.ru.

Теги: Медицина

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