Сборная региона отправляется на военно-патриотические сборы «Гвардеец»

С 1 по 21 августа в Пензе стартуют масштабные юнармейские военно-патриотические сборы. За звание сильнейших будут бороться делегации из 14 регионов Приволжского федерального округа. И честь нашей области будут защищать самые достойные!

Региональный отборочный этап прошел на базе центра «Авангард», где 70 целеустремленных парней со всего региона бросили себе настоящий вызов. Им предстояло:

•показать отличную физическую подготовку

•продемонстрировать навыки стрельбы в тире и знания основ военной службы

•пройти командные испытания на сплоченность

В итоге из 70 участников в сборную Самарской области вошли 20 лучших. Именно они будут представлять наш регион на главных окружных сборах.

Фото: пресс-служба администрации Самары