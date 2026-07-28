В водоеме около села Новая Кармала утонул мужчина, велись водолазные поиски

27 июля в водоеме около села Новая Кармала Кошкинского района во время купания пропал мужчина 1985 года рождения. По словам очевидцев, он прыгнул с берега в воду и больше его не видели.

28 июля на место происшествие был отправлен водолазный отряд специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину и спасатели приступили к обследованию донной акватории.

Береговая зона не соответствовала месту для отдыха и купания. Обилие затопленных деревьев на дне и ямы представляли опасность для купающихся. При обследовании дна водоема водолаз обнаружил утонувшего на глубине 3 метра удалении от берега в 10 метров. В поисковых работах задействовано 3 спасателя.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде. ПОМНИТЕ:

- купаться можно только в разрешенных местах;

- нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги или металлические прутья ;

- дети должны купаться только в присутствии взрослых;

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы- это опасно даже для умеющих хорошо плавать;

запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения;

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО