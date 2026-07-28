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Вячеслав Федорищев и Герман Греф подписали соглашение о развитии искусственного интеллект в Самарской области

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Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.

Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. В ходе рабочей поездки состоялась встреча главы региона с президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, на которой стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

«Это новое направление нашего партнерства – серьезный шаг в цифровой трансформации. Правительством Самарской области ведется системная работа по цифровизации и модернизации процессов управления, по внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе. Вместе с тем данное соглашение придаст этим направлениям дополнительный импульс», – сказал Вячеслав Федорищев, выразив уверенность, что дальнейшее партнерство будет способствовать достижению конкретных, измеримых результатов.

В рамках соглашения стороны будут вместе разрабатывать и использовать технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на территории региона. Главная цель – развитие качественных и современных сервисов, которые помогут жителям Самарской области в работе, учебе и повседневных делах.

Для этого региональное правительство и Сбер сформируют совместные рабочие, экспертные и координационные группы, а также организуют конференции, выставки, презентации, семинары и хакатоны. Они будут обмениваться опытом и информацией, которая поможет в развитии искусственного интеллекта в регионе.

Правительство Самарской области также окажет консультационную и методическую помощь. В свою очередь, Сбер поможет с созданием методической базы для образовательных организаций региона и обучением жителей современным технологиям.

Руководитель области констатировал: сотрудничество со Сбером носит системный и содержательный характер. Члены регионального правительства на регулярной основе проходят обучение на площадке компании, перенимают лучшие управленческие практики.

«Мы рады продолжить сотрудничество с Самарской областью в сфере искусственного интеллекта. У региона уже есть успешный опыт внедрения наших ИИ-решений, и сегодня мы выходим на новый уровень – чтобы сделать технологии неотъемлемой частью повседневной жизни. Будем опираться на наработки, обмениваться идеями и искать лучшие решения. Главное – обеспечить жителям доступ к знаниям об ИИ: создадим методическую базу для школ и вузов, поможем с обучением. Это масштабная задача на годы вперед, и мы готовы вложить в нее свою экспертизу», – подчеркнул Герман Греф.

На встрече губернатор также отметил вклад ПАО «Сбербанк России» в благоустройство территорий, среди которых, в частности, Центральная площадь в Тольятти. Совместная реализация таких проектов, по словам Вячеслава Федорищева, позволяет делать города и районы Самарской области комфортнее и современнее.
Глава региона поблагодарил председателя правления Сбербанка Германа Грефа за неизменное внимание к Самарской области и поддержку инициатив.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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