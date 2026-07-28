 В Самаре прошла встреча, на которой рассказали о подготовке к Спартакиаде 2026

В пресс-центре медиаагентства «Самара 450» прошла встреча, посвящённая предстоящим соревнованиям.

Регион примет три вида спорта:



Гандбол (м/ж) — 4–26 августа, Тольятти

Парусный спорт (9 классов) — 7–14 августа, Тольятти

Пляжный волейбол (м/ж) — 2–7 сентября, Самара



Лидия Рогожинская, министр спорта региона, рассказала о выборе дисциплин, готовности арен и зрительской программе.

Александр Гришняков, глава федерации парусного спорта, раскрыл детали организации регаты и локации гоночных трасс.

Ирина Близнова, олимпийская чемпионка и президент ГК «Лада», назвала фаворитов мужского турнира и поделилась секретами гандбольных побед.

Фото: минспорта СО