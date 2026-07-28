Скончалась медсестра консультативного отделения №1 Самарского  онкодиспансера Людмила Аринина

Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что на 75-м году жизни скончалась медицинская сестра консультативного отделения №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Людмила Дмитриевна Аринина.

Людмила Дмитриевна проработала в системе здравоохранения более 54 лет, посвятив всю свою профессиональную жизнь Самарскому областному клиническому онкологическому диспансеру.

Окончив Борское медицинское училище 1972 году, Людмила Дмитриевна была принята на работу в онкологический диспансер, который в то время располагался на ул. Садовая, в должности операционной медицинской сестры. С 1973 по 1987 годы занимала должность старшей медицинской сестры операционного блока, а после была медицинской сестрой процедурной консультативного отделения №1.

Людмила Дмитриевна была одной из первых медицинских сестер в областном онкодиспансере, которые начали работать с вакуумными системами забора крови. За время работы она не только в совершенстве овладела всеми сестринскими манипуляциями и практическими навыками, но и была наставником для молодых специалистов.

Фото: минздрав СО