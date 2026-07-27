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Врач Самарского онкодиспансера назвал факторы риска рака головы и шеи, которые можно контролировать

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Заведующий онкологическим отделением опухоли головы и шеи №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Синотин: на ранних стадиях данные опухоли головы и шеи излечимы в 80-90% случаев.

Заведующий онкологическим отделением опухоли головы и шеи №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Синотин:

"К онкологическим заболеваниям головы и шеи относят злокачественные новообразования, которые развиваются из клеток слизистых оболочек верхних дыхательных, пищеварительных путей, кожи, щитовидной железы, слюнных желез.

На их развитие влияют факторы, большинство из которых человек может контролировать:
Употребление табака
Употребление алкоголя. Наибольшая опасность возникает при совместном употреблении алкоголя и табака: в этом случае риск развития рака полости рта и гортани увеличивается в десятки раз по сравнению с теми, кто не употребляет эти вещества.
Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). Вирус папилломы человека 16 и 18 типов является фактором развития рака полости рта и ротоглотки.
Постоянная (хроническая) травматизация слизистой рта острыми краями зубов, некачественно установленными протезами или пломбами.
Хронические воспалительные заболевания полости рта при отсутствии регулярного лечения.
Длительный контакт с асбестом, формальдегидом, древесной пылью (например, у столяров, плотников, работников деревообрабатывающих производств).

На ранних стадиях данные опухоли головы и шеи излечимы в 80-90% случаев. Однако на начальном этапе они часто протекают без выраженных болевых ощущений и могут напоминать обычные воспалительные процессы. При появлении беспокоящих симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.

Стоит обратить внимание на:
 изменения слизистой оболочки полости рта (язвы, эрозии, уплотнения, которые не заживают в течение двух и более недель) осиплость
изменение тембра голоса
ощущение инородного тела в горле
боль или затруднение при глотании
кровянистые выделения из носа или слюны.
Поводом для обращения к специалисту является появление безболезненного уплотнения или увеличенного лимфатического узла на шее, припухлость в области лица или шеи, онемение участка кожи или слизистой.

Онкологические заболевания органов головы и шеи излечимы при условии своевременного обращения за медицинской помощью. Пройдите диспансеризацию в ближайшее время, это занимает минимум времени и может спасти ваше здоровье и жизнь."

27 июля – Всемирный день борьбы против рака головы и шеи.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Заведующий онкологическим отделением опухоли головы и шеи №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Синотин: на ранних стадиях данные опухоли головы и шеи излечимы в 80-90% случаев.
27 июля 2026  15:47
Врач Самарского онкодиспансера назвал факторы риска рака головы и шеи, которые можно контролировать
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