Резидент «Жигулевской долины» вошел в топ-10 национального рейтинга «ТехУспех-2026»

Резидент технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» ГК «ИСП» вошел в первую десятку национального рейтинга быстрорастущих высокотехнологичных компаний «ТехУспех-2026». Тольяттинская компания отмечена в категории средних компаний.

«ТехУспех» – первый в России рейтинг высокотехнологичных компаний, развивающихся быстрыми темпами. Организатором выступает газета «Ведомости» при участии Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Рейтинг оценивает потенциал лидерства компаний на российском и глобальном технологическом рынках.

В 2026 году в рейтинг вошли 87 российских компаний из различных отраслей, включая телекоммуникации, информационные технологии, электронику, промышленное оборудование и высокотехнологичное производство. Участники прошли многоступенчатый отбор по ряду показателей, среди которых темпы роста бизнеса, инвестиции в исследования и разработки, инновационная активность, вывод новых продуктов на рынок и экспортный потенциал.

«Включение ИСП в рейтинг высокотехнологичных компаний «ТехУспех-2026» подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, вносим свой вклад в повышение и укрепление технологического суверенитета страны. При этом новые возможности для нас открывает не только рейтинг, но и меры господдержки малых технологических компаний: льготное кредитование, средства на создание и открытие новых производств и т.д. Мы активно включились в эту работу», – сказал основатель ГК «ИСП» Сергей Лекторович.

Включение в рейтинг предоставляет компаниям существенные преимущества: помощь в привлечении инвестиций, возможность участвовать в государственных программах поддержки и проекте «Национальные чемпионы», повышение узнаваемости бренда, а также взаимодействие и обмен опытом с другими технологическими лидерами.

«Предприятия Самарской области успешно интегрируют передовые разработки в традиционные отрасли, создают уникальные продукты, укрепляют позиции внутри страны и наращивает экспортный потенциал. Это открывает новые перспективы для представителей бизнеса и укрепляет потенциал всего региона», – подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Формирование комфортного инвестиционного климата - одна из ключевых задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: компания «ИСП»