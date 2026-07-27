В селе Винновк состоялся концерт «Возвращайся домой» для семей участников СВО

В Паломническом центре Свято-Богородичного монастыря в селе Винновка, прошла концертная программа «Возвращайся домой» для семей участников специальной военной операции.

Программу концерта была подготовлена Управлением культуры Волжского района (руководитель Заслуженный работник культуры Самарской области Александр Затонский), а солисты Заслуженного коллектива народного творчества группы «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» Центра культуры и досуга «Союз» м.р. Волжский Галина Затонская, Екатерина Курновская, Стефания Затонская и Мария Баева представили зрителям душевные песни о любви к Родине, о верности и долге. Были также исполнены эстрадные песни о хорошем настроении и любви.

«Кроме песен, нам было ещё что рассказать, ведь мы представляли концертные программы для участников СВО - воинов второй Гвардейской Армии «за ленточкой» в Луганской Народной Республике.

Концерт прошёл незаметно быстро, зрители аплодировали и пели знакомые песни вместе с нами», - делятся участники коллектива.

Фото: минкульт СО