Спортсменка из Самарской области Софья Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

С 23 по 26 июля в Екатеринбурге проходил чемпионат России по легкой атлетике.
Команду Самарской области представили:
Марина Афанасьева - 10000 м
Эмилия Гаспарян - 100 м с/б, 400 м с/б
Степан Егоров - 400 м
Сергей Комаров - 400 м с/б
Евгений Малахов - 800 м, 1500 м
Анжелика Мошкина - 5000 м
Дмитрий Мужиков - метание ядра
Софья Палкина - метание молота
Виктор Постный - метание молота
Злата Сагайдак - метание копья
Сергей Синелобов - 100 м, 200 м
Владислав Шамарин - 100 м
Софья Палкина, воспитанница тренера Владимира Быкова, подтвердила статус сильнейшей спортсменки страны в метании молота. С результатом 73 м 77 см Софья опередила ближайшую соперницу более чем на шесть метров.
Фото: минспорта СО