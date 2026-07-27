Спортсменка из Самарской области Софья Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

С 23 по 26 июля в Екатеринбурге проходил чемпионат России по легкой атлетике.



Команду Самарской области представили:

Марина Афанасьева - 10000 м

Эмилия Гаспарян - 100 м с/б, 400 м с/б

Степан Егоров - 400 м

Сергей Комаров - 400 м с/б

Евгений Малахов - 800 м, 1500 м

Анжелика Мошкина - 5000 м

Дмитрий Мужиков - метание ядра

Софья Палкина - метание молота

Виктор Постный - метание молота

Злата Сагайдак - метание копья

Сергей Синелобов - 100 м, 200 м

Владислав Шамарин - 100 м



Софья Палкина, воспитанница тренера Владимира Быкова, подтвердила статус сильнейшей спортсменки страны в метании молота. С результатом 73 м 77 см Софья опередила ближайшую соперницу более чем на шесть метров.

Фото: минспорта СО