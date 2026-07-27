Обеспечение топливом – на контроле Правительства Самарской области

В Правительстве региона состоялось заседание штаба по обеспечению топливом, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Поручение о постоянном мониторинге ситуации на топливном рынке губернии и выработке мер по стабилизации поставок нефтепродуктов на прошедшем оперативном совещании дал главе Правительства Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По итогам обсуждения принято решение о продлении лимитов на розничную продажу бензина и дизельного топлива в Самарской области.

Напомним, эти меры действуют в регионе с 13 июля. Установлен предельный объем отпуска топлива на одно транспортное средство: бензин – не более 40 литров, дизельное топливо – не более 100 литров для легкового автомобиля и не более 300 литров для грузового автомобиля. В целях пресечения спекулятивных схем и обеспечения безопасности полностью запрещена продажа горючего в потребительскую тару и иные емкости. Отпуск нефтепродуктов разрешается исключительно в баки транспортных средств.

Топливо в Самарской области имеется в наличии. Возможны временные перебои, но подвозы осуществляются регулярно. Крупные АЗС и ключевые сети автозаправочных станций работают в штатном режиме, их резервуары ежедневно обеспечиваются необходимыми запасами нефтепродуктов для удовлетворения спроса населения в рамках установленных лимитов.

В целях недопущения необоснованного роста розничной стоимости топлива ведется адресная работа с отдельными операторами рынка. Контролирующие органы пресекают попытки искусственного завышения цен и создания искусственного дефицита.

Минпромторг Самарской области осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на автозаправочных станциях региона. По актуальным данным, ситуация с топливообеспечением на территории Самарской области остается достаточно напряженной, однако фиксируется положительная динамика. Компании начинают постепенно наращивать объемы поставляемого топлива.

Были выявлены перебои с поставками топлива на воде, выработаны рекомендации по преодолению дефицита горючего на водных заправках, принято решение усилить контроль и на этом направлении.

В целом ситуация постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и принятые ранее меры по лимитированию отпуска горючего.