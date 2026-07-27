Пловцы региона завоевали 8 медалей первенства России среди юниоров

В Калуге завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 16-18 лет.
В составе сборной Самарской области призерами соревнований стали:
Софья Ануфриева
50 м брасс - 31,52 - золото
Софья Ануфриева
100 м брасс - 01:08,49 - золото
Даниил Егоров
200 м на спине - 02:01,30 - золото
Савелий Вишняков
200 м вольный стиль - 01:49,49 - серебро
эстафета юниоры (Антон Сурков, Глеб Марков, Глеб Темерев, Савелий Вишняков)
4х100 м - 03:24,35 - серебро
смешанная эстафета (Глеб Марков, Антон Сурков, Софья Коробенко, Вера Ненашева, Глеб Темерев, Савелий Вишняков, Софья Ануфриева) - серебро
4х100 м - 03:33,97
Вера Ненашева
50 м вольный стиль - 25,95 - бронза
Софья Ануфриева
50 м баттерфляй - 27,05 - бронза
Бронзовыми призерами первенства России среди спортсменов 14-15 лет, которое состоялось ранее в Уфе, стали Софья Куликова (50 м, вольный стиль) и эстафетная команда Семён Дугушов, Семён Отдельнов, Максим Севастьянов, Арсений Потапов (4х200 м, вольный стиль).
Фото: минспорта СО