Пловцы региона завоевали 8 медалей первенства России среди юниоров

В Калуге завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 16-18 лет.



В составе сборной Самарской области призерами соревнований стали:



Софья Ануфриева

50 м брасс - 31,52 - золото



Софья Ануфриева

100 м брасс - 01:08,49 - золото



Даниил Егоров

200 м на спине - 02:01,30 - золото



Савелий Вишняков

200 м вольный стиль - 01:49,49 - серебро



эстафета юниоры (Антон Сурков, Глеб Марков, Глеб Темерев, Савелий Вишняков)

4х100 м - 03:24,35 - серебро



смешанная эстафета (Глеб Марков, Антон Сурков, Софья Коробенко, Вера Ненашева, Глеб Темерев, Савелий Вишняков, Софья Ануфриева) - серебро

4х100 м - 03:33,97



Вера Ненашева

50 м вольный стиль - 25,95 - бронза



Софья Ануфриева

50 м баттерфляй - 27,05 - бронза



Бронзовыми призерами первенства России среди спортсменов 14-15 лет, которое состоялось ранее в Уфе, стали Софья Куликова (50 м, вольный стиль) и эстафетная команда Семён Дугушов, Семён Отдельнов, Максим Севастьянов, Арсений Потапов (4х200 м, вольный стиль).

Фото: минспорта СО