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Пловцы региона завоевали 8 медалей первенства России среди юниоров

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 В Калуге завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 16-18 лет.

 В Калуге завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 16-18 лет.

В составе сборной Самарской области призерами соревнований стали:

 Софья Ануфриева
50 м брасс - 31,52 - золото

 Софья Ануфриева
100 м брасс - 01:08,49 - золото

 Даниил Егоров
200 м на спине - 02:01,30 - золото

 Савелий Вишняков
200 м вольный стиль - 01:49,49 - серебро

 эстафета юниоры (Антон Сурков, Глеб Марков, Глеб Темерев, Савелий Вишняков)
4х100 м - 03:24,35 - серебро

 смешанная эстафета (Глеб Марков, Антон Сурков, Софья Коробенко, Вера Ненашева, Глеб Темерев, Савелий Вишняков, Софья Ануфриева) - серебро
4х100 м - 03:33,97

 Вера Ненашева
50 м вольный стиль - 25,95 - бронза

 Софья Ануфриева
50 м баттерфляй - 27,05 - бронза

Бронзовыми призерами первенства России среди спортсменов 14-15 лет, которое состоялось ранее в Уфе, стали Софья Куликова (50 м, вольный стиль) и эстафетная команда Семён Дугушов, Семён Отдельнов, Максим Севастьянов, Арсений Потапов (4х200 м, вольный стиль).

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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