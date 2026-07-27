Концепцию пространственного развития Самары рассмотрели на совещании в Правительстве Самарской области

Концепцию пространственного развития Самары представили на совещании у Председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова министерство градостроительной политики региона и Научно-исследовательский институт проектного градостроительства из г. Санкт-Петербург.

В настоящее время проектная организация занимается разработкой Единого документа территориального планирования г.о. Самара. В состав документа войдут генеральный план города и правила застройки и землепользования.

Ранее участники рабочей группы на совещании у председателя областного кабинета министров представили развернутый анализ градостроительного потенциала Самары, на основе которого была разработана концепция. Проектировщиками были учтены состав и количественные показатели населения, юридический статус и принадлежность земельных участков, обеспеченность жителей социальной инфраструктурой, зелеными насаждениями, состояние улично-дорожной сети, транспортная доступность и многие другие факторы.

По поручению Виталия Шабалатова было организовано взаимодействие НИИ ПГ с министерствами и ведомствами, а разрабатываемый документ синхронизирован с другими документами стратегического планирования региона, в частности, концепцией развития транспортной системы Самарской области. В представленном на совещании варианте концепции учтены и обобщены предложения всех заинтересованных органов исполнительной власти и муниципалитета.