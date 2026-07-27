Зумеры едут на дачу за эстетикой и сном, а пенсионеры — за огородом

Больше половины жителей Приволжского федерального округа, или 68%, хотя бы часть этого лета проведут за городом — на собственной даче, в деревне у бабушки или в арендованном коттедже. Эти данные Авито Путешествия и Авито Реклама получили в ходе опроса, в котором 1900 человек рассказали, как именно планируют отдыхать и какие факторы влияют на выбор подходящего жилья.

Почти треть опрошенных жителей Приволжского федерального округа, или 35%, уже определились с тем, где именно будут отдыхать этим летом. При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет активнее других поколений составляют планы — они есть уже у 40% зумеров, а вот среди людей старше 65 лет — только у 23%.

Большинство респондентов (41%) едут на собственные дачи или в семейные дома. Молодёжь (34% зумеров) отправляется к бабушкам или другим родственникам, а аренду загородного дома чаще выбирают люди 25–44 лет (15% против 9–11% у других поколений).

Главные причины для лета в деревне — желание побыть на природе (47%) и оказаться в тишине, отдохнуть от города (45%). Многие зумеры хотят попробовать сельский быт (7% — максимум среди поколений), люди 25–34 лет чаще других планируют провести время с семьёй (29%), а для жителей Приволжского федерального округа 65+ отдых за городом — самый доступный вариант по цене (16%).

На первом месте среди популярных дачных занятий — прогулки к реке или по лесу (36%), на втором — шашлыки и застолья (35%). Мужчины хотят попариться в бане и покосить траву на участках, женщины больше любят собирать ягоды и грибы. Зумеры чаще других поколений хотят просто спать, читать и ничего не делать (14%), а ещё снимать фото в деревенской эстетике (8%). С возрастом желание жарить шашлыки и собирать шумные компании снижается, зато растёт интерес к прогулкам на природе и огороду.

При выборе загородного жилья главные критерии — близость к природе (37%) и удобства в доме (36%). Женщинам важнее наличие водопровода и удобной кухни (41% против 30% у мужчин), а мужчинам — баня и природа. Зумерам нужны красивые виды и качественный интернет, а ещё они чаще других поколений обращают внимание на отзывы о загородных домах. Жителям Приволжского федерального округа от 25 до 44 лет важно, чтобы в дом можно было приехать с ребёнком.

Онлайн-реклама влияет на выбор загородного дома для аренды у 68% опрошенных. При этом для зумеров именно реклама — главный фактор принятия этого решения (25%). Самые заметные площадки для размещения рекламы — сайты с объявлениями и сервисы бронирования, предложения там видят 47% опрошенных жителей Приволжского федерального округа.

«Предпочтения для аренды загородного жилья становятся всё более сегментированными: разные поколения и семейные сценарии формируют собственный набор требований к отдыху. Это означает, что эффективность рекламы всё сильнее зависит от точного попадания в запрос конкретной аудитории, а не от универсальных преимуществ объекта», – комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

По данным Авито Путешествий, этим летом загородные дома бронируют на 8% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость ночи — 9 700 рублей, а самыми доступными вариантами остаются дачи (около 6 100 рублей в сутки). Обычно дом снимают на 4 дня для компании из 5 человек. Бронируют примерно за 49 дней до поездки.

«Загородный отдых перестал быть просто поездкой на дачу, сегодня это полноценный сценарий для отпуска. Люди выбирают его осознанно: ради тишины, природы и времени с семьёй, а планируют заранее — дома бронируют за полтора месяца до поездки, чтобы выбрать лучшие варианты. Многим важно, чтобы в арендованных домах были все удобства, как в городе, при этом рядом находился лес и какой-нибудь водоём. В ответ на эти запросы рынка владельцы домов всё чаще предлагают гостям дополнительные удобства — бани, бассейны, зоны для отдыха во дворе, а выбор объектов для аренды становится шире», — комментирует Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Путешествий.