Почти три четверти водителей испытывают стресс за рулём

Финансовый маркетплейс Сравни и СберСтрахование провели исследование и выяснили, что 72% автомобилистов сталкиваются со стрессом во время поездок. При этом чаще всего он проявляется ситуативно: у 54% волнение возникает лишь в отдельных случаях или зависит от условий конкретной поездки, тогда как 18% испытывают его часто или почти всегда.

Главными причинами волнения водителей оказались поездки по незнакомым маршрутам, а также агрессивные или непредсказуемые манёвры других участников движения — такие варианты выбрали по 18% респондентов. Ещё 12% испытывают напряжение в пробках и плотном городском потоке, столько же — во время дальних поездок по трассе. Плохая погода и ограниченная видимость становятся причиной волнения для 9% водителей. В узких дворах, во время парковки, рядом с пешеходными переходами или велосипедистами, а также в ситуациях, когда приходится спешить за рулём, испытывают стресс по 6% опрошенных автомобилистов.

Чтобы чувствовать себя увереннее за рулём, россияне применяют разные практические меры. Так, 17% респондентов заранее планируют маршрут и рассчитывают время пути. Ещё 13% обращают внимание на комфорт в салоне автомобиля — например, поддерживают удобную температуру и порядок. По 8% респондентов отметили регулярное техническое обслуживание, проверку состояния машины перед поездкой, использование навигатора и наличие современных систем безопасности.

При этом за последние три года большинство, 58% автомобилистов, принявших участие в исследовании, хотя бы раз сталкивались с непредвиденными ситуациями на дороге. Чаще всего, в 13% случаев, это были лёгкие ДТП без пострадавших. По 8% водителей сообщили об авариях с серьёзными повреждениями автомобиля и нарушениях ПДД, приведших к штрафам. Ещё по 4% опрошенных сталкивались с поломками в пути, повреждением автомобиля из-за падения веток и иных объектов, противоправными действиями третьих лиц или ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. С иными происшествиями столкнулись 13% опрошенных.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Вождение автомобиля — это большая ответственность, и ощущение уверенности за рулём зависит от множества факторов: дорожной обстановки, погодных условий, поведения других участников движения и технического состояния машины. При этом даже самый аккуратный стиль вождения не позволяет полностью исключить риски. Полис каско становится дополнительным инструментом защиты, который помогает снизить финансовую нагрузку при таких происшествиях и оперативно восстановить автомобиль. Мы видим, что интерес к этому виду страхования растёт: в первом полугодии автовладельцы оформили более 35 тыс. полисов каско. Для многих автовладельцев наличие страховой защиты — это возможность сохранить спокойствие и понимать, что в случае непредвиденных обстоятельств они смогут получить необходимую поддержку».

Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в Сравни:

«Основную уверенность может дать понимание, что в случае непредвиденных событий есть инструменты финансовой защиты. Однако самостоятельно разобраться во всех нюансах страховых продуктов автолюбителю бывает непросто, так как отличаются типы полисов, набор рисков и стоимость. Также в полис можно включить дополнительные опции защиты — например, покрытие вреда здоровью при ДТП или расширение ответственности по ОСАГО. Цифровые сервисы и финтех-решения делают процесс выбора более понятным — они помогают разобраться в особенностях разных предложений, сравнить их в одном месте и подобрать вариант с учётом индивидуальных потребностей водителя».

Исследование проводилось в июне 2026 года. Количество респондентов составляет 1,5 тыс. человек.