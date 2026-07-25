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33% самарцев планируют расширить автопарк в ближайшие два года

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33% самарцев планируют расширить автопарк в ближайшие два года

Эксперты Авито Авто и Авито Рекламы опросили 10 000* респондентов и выяснили, планируют ли россияне покупать еще один автомобиль, какую машину они рассматривают и как онлайн-реклама влияет на их выбор. Исследование показало, что в Самаре расширить свой автопарк в ближайшие один-два года планируют 33% опрошенных. Чаще всего еще одна машина нужна для независимого передвижения членов семьи, а средний бюджет на ее покупку составляет около 2,3 млн рублей.

Почти треть самарцев (29%) планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две или более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей в целом по России — среди респондентов от 25 до 34 лет: приобрести еще один автомобиль в ближайшие один-два года планируют 37% опрошенных. В возрасте 18–24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет — 12%.

Среди самарцев, у которых уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто более половины (62%) ориентируются на автомобиль из салона. Еще 31% выбирают машину с пробегом, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. При этом в целом по России среди тех, кто точно намерен купить второй автомобиль, новые машины также лидируют: их рассматривают 50% респондентов, тогда как автомобили с пробегом — 40%.

Чаще всего еще один автомобиль в Самаре нужен семье, чтобы ее члены могли передвигаться независимо друг от друга, — так ответила половина опрошенных (50%). Еще 34% хотели бы купить автомобиль другого класса или с другим типом кузова. 30% нужна машина для конкретных задач — например, перевозок, поездок на дачу или стройки, а 9% выбирают транспорт «выходного дня» — для путешествий, отдыха на природе и т.д.

Чаще всего «второй» автомобиль в Самаре — это вседорожник или кроссовер: такой вариант выбрали 38% опрошенных. Еще 33% предпочитают бюджетную модель для повседневных нужд. Далее следуют минивены (12%), премиальные или статусные автомобили (11%), а также электромобили или гибриды (6%).

В среднем на покупку самарцы готовы потратить около 2,3 млн рублей. Более половины опрошенных (58%) ориентируются на бюджет до 2 млн рублей: 22% рассчитывают уложиться в 1 млн, а 36% — потратить от 1 до 2 млн рублей. Каждый пятый (20%) закладывает на это от 2 до 3 млн рублей, 8% — от 3 до 5 млн, а 11% готовы выделить более 5 млн рублей.

«Еще один автомобиль, как правило, приобретают под отдельный сценарий использования. Это может быть бюджетная модель для ежедневных поездок, вместительный кроссовер для путешествий или автомобиль для работы и перевозок. Если у человека уже есть несколько машин, запрос к следующей становится более конкретным. Например, среди тех, кто имеет несколько автомобилей и точно планирует приобрести еще один, 29% выбирают “рабочую лошадку”, а 15% — электромобиль или гибрид», — комментирует данные в целом по России Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито.

Онлайн-реклама в той или иной степени влияет на предпочтения большинства потенциальных покупателей в Самаре. Для 19% она является одним из основных факторов выбора. Еще 42% учитывают рекламные предложения, но принимают окончательное решение на основе других характеристик, а 25% обращают на рекламу внимание время от времени.

Чаще всего подходящую рекламу автомобилей самарцы видят на сайтах с объявлениями, например, на Авито — этот канал назвала почти половина опрошенных (49%). Далее следуют сайты автодилеров (39%), ТВ (38%) и социальные сети (28%).

Теги: Опрос

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