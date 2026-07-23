В Самаре 86% компаний принимают в штат родственников сотрудников

Охотнее нанимают «своих» в промышленности, финансах и логистике. В опросе SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.



Производственные предприятия активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 90% компаний. На втором месте финансовый сектор: 86% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 84%. В строительной отрасли практику родственного найма применяют 80% работодателей, в сфере продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 78%.



Доля компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, фиксируется на отметке 86%. При этом число организаций, полностью исключающих такую возможность, составляет всего 10%.



Время проведения: 26 июня — 15 июля 2026 года