В Госдуме предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах

Допустимую скорость движения автомобилей по трассам стоит увеличить в тех местах, где качество дорог позволят это сделать. Напротив, в зонах плохого покрытия предел нужно снижать, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев ("Справедливая Россия").

"Считаю, что на качественных современных трассах существующие скоростные ограничения действительно необходимо пересматривать в сторону увеличения. Нет смысла сохранять ограничение 90 км/ч на дороге, технические характеристики и уровень безопасности которой позволяют двигаться быстрее", - сказал депутат.

По его мнению, при определении скоростного режима необходимо учитывать категорию и техническое состояние дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещения, пешеходных переходов и населенных пунктов и статистику аварийности на конкретном участке.

"Я выступаю за дифференцированный подход. На качественных и безопасных трассах скорость можно увеличивать, на аварийных участках - ограничивать, - отметил парламентарий. - Сегодня современные автомобили и новые дороги позволяют пересмотреть нормативы, которые принимались совершенно в других условиях. Но увеличение скорости должно следовать за развитием дорожной инфраструктуры, а не опережать его".