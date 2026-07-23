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Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» в первом квартале 2026 года превысили 4,5 млрд рублей

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Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» в первом квартале 2026 года превысили 4,5 млрд рублей

Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» продолжают наращивать темпы реализации инвестиционных проектов, демонстрируя устойчивую положительную динамику ключевых показателей.

По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за январь – март 2026 года объем вложений резидентов в развитие своих проектов составил более 4,5 млрд рублей, что почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года (2,7 млрд рублей). Общий объем вложений инвесторов в свои проекты за годы функционирования площадки достиг 68,3 млрд рублей.

Значительно увеличились и показатели занятости: за первый квартал текущего года создано 969 новых рабочих мест. В первые три месяца 2025 года резиденты создали 685 рабочих мест. Всего на предприятиях ОЭЗ создано 6 535 рабочих мест для жителей региона.

Объем налоговых, таможенных и иных платежей в консолидированный бюджет РФ за первый квартал 2026 года составил 2,2 млрд рублей, а нарастающим итогом с начала работы ОЭЗ – 19,9 млрд рублей.

«Мы активно развиваем ОЭЗ «Тольятти», тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. В настоящее время мы создаем третью очередь ОЭЗ. Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств», – подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По итогам 2025 года ОЭЗ «Тольятти» подтвердила статус одной из самых эффективных особых экономических зон России, достигнув 93% результативности за годы работы. Соответствующий рейтинг ежегодно составляют в Минэкономразвития России.

Площадка также входит в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны, занимая 4 место в рейтинге аналитического центра «Эксперт». Кроме того, управляющая компания ОЭЗ занимает 5 место по вкладу в экономику страны и 2 место по вкладу в экономику региона присутствия, входя в топ-15 экономически эффективных управляющих компаний.

Сегодня на территории ОЭЗ «Тольятти» свои проекты реализуют 45 резидентов, из них 24 завода уже функционируют. Площадка обладает широким инфраструктурных сервисов, включая готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, возможность строительства производственных корпусов по запросу инвесторов, развитую транспортную инфраструктуру, в том числе, возможность отгрузки продукции по железной дороге.

«ОЭЗ «Тольятти» сегодня является флагманской инвестиционной площадкой Самарской области. Рост инвестиций и количества рабочих мест в первом квартале подтверждает высокую востребованность тех преференциальных режимов и сервисов, которые мы предлагаем бизнесу. Комплекс доступных льгот позволяет резидентам экономить до 30% капитальных затрат на строительство и значительно сокращать сроки запуска новых производств», – отметил заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Работа по дальнейшему развитию инфраструктуры площадки продолжается, что позволяет создавать лучшие условия для ведения бизнеса и укреплять конкурентоспособность региона на инвестиционной арене. Динамичное развитие ОЭЗ «Тольятти» отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: Министерство экономического развития и  инвестиций Самарской области

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