Более 2 тысяч заявок из Самарской области_продолжается регистрация в проект «Флагманы образования»

Подведены промежуточные итоги заявочной кампании шестого сезона проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» . На сегодняшний день заявки для участия в проекте подали более 50 000 человек из всех регионов России и 34 стран мира. От Самарской области поступило 2 070 заявок.

В этом году расширены форматы участия: добавлен командный конкурс. Участники будут работать не только индивидуально, но и в составе команд, разрабатывая и реализуя воспитательные события в образовательных организациях. Также для участников открыты новые направления и обновлены цифровые сервисы проекта. Принять участие в проекте «Флагманы образования» могут школьники от 14 лет, студенты, педагоги, управленцы в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики.

В шестом сезоне принять участие в конкурсе можно в следующих направлениях:

● Командный конкурс «Флагманы образования» – для команд образовательных организаций, которые готовы разрабатывать и внедрять воспитательные практики (регистрация открыта до 1 августа);

● Направление «СпортТрек» – для тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, которые работают с детьми и молодежью через спорт (регистрация открыта до 5 сентября);

● Индивидуальный трек «Учить и учиться» – для школьников, студентов и педагогов, которые хотят развиваться в сфере образования (регистрация открыта до 7 сентября);

Все направления сезона объединены общей задачей – развитие единого воспитательного пространства и формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения.

На сегодняшний день от Самарской области на участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 2 070 заявок. Выбрать направление и подать заявку можно на сайте https://flagmany.rsv.ru/ .

«В 2026 году проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает для участников новые перспективы роста и самореализации: можно принять участие как командой, так и в индивидуальном формате. Кроме того, можно найти единомышленников среди спортсменов. Со всей страны на участие в шестом сезоне уже подано более 50 тысяч заявок — это говорит о высоком интересе к проекту. Для нас особенно важно, что люди все чаще приходят во «Флагманы» по рекомендациям коллег и знакомых, которые уже были частью проекта, а значит, он действительно становится точкой притяжения для тех, кто хочет развиваться в сфере образования», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Участникам проекта «Флагманы образования» в течение года будут доступны обновленные цифровые сервисы: каталог возможностей, образовательный курс «Сферум в МАХ» и библиотека контента. В этом сезоне добавлены просветительские курсы прошлых лет: «Культура» – поможет понять, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, и «Государство» – расскажет о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).