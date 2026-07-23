Более 2 тысяч заявок из Самарской области_продолжается регистрация в проект «Флагманы образования»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области обращает внимание работодателей на важные нюансы, связанные с выплатой заработной платы иностранным гражданам.
УФНС России по Самарской области разъясняет порядок выплаты зарплаты иностранным работникам
Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль – меланому.
Дерматовенеролог Клиник СамГМУ рассказал, как отличить родинку от меланомы
В Билайне стартовал предзаказ на новые складные флагманы Samsung — Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8. Оформить заказ в интернет-магазине Билайна можно до 4 августа 2026 года.
Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублей
В Самаре прошли согласование и открыты 26 летних веранд кафе и ресторанов
В Самаре прошли согласование и открыты 26 летних веранд кафе и ресторанов
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
«Экопатриот» в Самаре передал вторую партию дронов бойцам СВО
В Тольятти будут судить серийного грабителя
В Тольятти будут судить серийного грабителя
В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым
В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.07
EUR 89.6
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 2 тысяч заявок из Самарской области_продолжается регистрация в проект «Флагманы образования»

207
Более 2 тысяч заявок из Самарской области_продолжается регистрация в проект «Флагманы образования»

Подведены промежуточные итоги заявочной кампании шестого сезона проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». На сегодняшний день заявки для участия в проекте подали более 50 000 человек из всех регионов России и 34 стран мира. От Самарской области поступило 2 070 заявок.

В этом году расширены форматы участия: добавлен командный конкурс. Участники будут работать не только индивидуально, но и в составе команд, разрабатывая и реализуя воспитательные события в образовательных организациях. Также для участников открыты новые направления и обновлены цифровые сервисы проекта. Принять участие в проекте «Флагманы образования» могут школьники от 14 лет, студенты, педагоги, управленцы в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики.  

В шестом сезоне принять участие в конкурсе можно в следующих направлениях:

Командный конкурс «Флагманы образования» – для команд образовательных организаций, которые готовы разрабатывать и внедрять воспитательные практики (регистрация открыта до 1 августа);

Направление «СпортТрек» – для тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, которые работают с детьми и молодежью через спорт (регистрация открыта до 5 сентября);

Индивидуальный трек «Учить и учиться» – для школьников, студентов и педагогов, которые хотят развиваться в сфере образования (регистрация открыта до 7 сентября);

Все направления сезона объединены общей задачей – развитие единого воспитательного пространства и формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения.

На сегодняшний день от Самарской области на участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 2 070 заявок. Выбрать направление и подать заявку можно на сайте https://flagmany.rsv.ru/.

«В 2026 году проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает для участников новые перспективы роста и самореализации: можно принять участие как командой, так и в индивидуальном формате. Кроме того, можно найти единомышленников среди спортсменов. Со всей страны на участие в шестом сезоне уже подано более 50 тысяч заявок — это говорит о высоком интересе к проекту. Для нас особенно важно, что люди все чаще приходят во «Флагманы» по рекомендациям коллег и знакомых, которые уже были частью проекта, а значит, он действительно становится точкой притяжения для тех, кто хочет развиваться в сфере образования», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Участникам проекта «Флагманы образования» в течение года будут доступны обновленные цифровые сервисы: каталог возможностей, образовательный курс «Сферум в МАХ» и библиотека контента. В этом сезоне добавлены просветительские курсы прошлых лет: «Культура» – поможет понять, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, и «Государство» – расскажет о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране. 

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
201
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
257
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
259
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
537
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
22 июля 2026  12:06
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
548
Весь список