В «Госуслуги» добавят функции соцсетей

В правительстве обсуждают стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг. Об этом «Известиям» сообщили два источника, участвующих в подготовке документа.

Одно из ключевых направлений обсуждения — создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Источник «Известий» также подтвердил подлинность материалов, в которых содержатся такие предложения.

Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять государственные услуги в интересах близких или по их поручению.

Кроме того, в экосистему «Госуслуг» может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, получать персональные рекомендации, а также использовать систему достижений с бонусами и подарками от партнеров платформы.

Основной вектор развития единого портала — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан, подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие «Госуслуг».

«У «Госуслуг» есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы и в этом направлении», — сообщили в пресс-службе Григоренко.

По словам источника «Известий», стратегия развития рассчитана до 2035 года, однако основные изменения в работе портала могут начать внедряться уже в ближайшие несколько лет.