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Самарчанки готовы экономить почти на всем, кроме ухода за собой

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Самарчанки готовы экономить почти на всем, кроме ухода за собой

Бренд SOKOLOV beauty изучил, как выглядят расходы жительниц Самары на красоту, что в них входит, сколько на них уходит денег и что движет решением потратиться на себя, и сравнил эти данные с тем, как расходы женщин представляют себе мужчины.

Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 47% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными, еще 20% готовы финансово поддерживать их без ограничений. 16% опрошенных мужчин считают это личным делом женщины, 13% готовы оплатить подобные траты как подарок, но не на регулярной основе, и лишь 4% признаются, что расходы на красоту их раздражают.

Среди статей расходов самыми понятными мужчинам кажутся уход за кожей (30%) и уход за волосами (24%), далее идут маникюр и педикюр (13%), парфюм (11%), одежда (9%), спорт и фитнес (7%), украшения и аксессуары (4%) и косметология (2%).

При этом мужчины заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту. 38% уверены, что самарчанки тратят на себя не более 5 тысяч рублей в месяц, еще 37% называют сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый пятый предполагает, что расходы составляют от 10 до 20 тысяч рублей, и только 5% допускают, что женщины могут тратить больше 20 тысяч рублей в месяц.

В реальности расходы жительниц Самары на красоту заметно шире мужских представлений о них. В регулярные траты входят уходовая косметика (93%), уход за волосами (91%), декоративная косметика (89%), маникюр и педикюр (85%), парфюм (81%), брови и ресницы (73%), одежда (61%), косметология (39%), украшения и аксессуары (34%), эпиляция и депиляция (24%), спорт и фитнес (21%), БАДы и витамины для красоты (13%).

Заранее закладывает сумму на красоту каждый месяц лишь каждая пятая самарчанка (20%), еще 39% примерно понимают, сколько готовы потратить, а 31% тратят по мере необходимости. 10% жительниц города вообще никогда не считают эти расходы.

К самим тратам женщины относятся по-разному: 40% стараются укладываться в бюджет, но признаются, что иногда выходят за рамки, 27% считают эти расходы инвестицией в себя, о которой не жалеют, а 14% хотели бы тратить больше, чем позволяют себе сейчас.

При этом сокращать траты женщины готовы далеко не на всем. От ухода за кожей лица не готовы отказываться 32% опрошенных, далее следуют маникюр (26%) и уход за волосами (15%), полностью отказаться от всех статей расходов на красоту при необходимости готовы только 11% самарчанок, реже всего готовы жертвовать педикюром (6%), косметологией (5%) и спортом (4%).

При выборе косметического средства женщины чаще всего изучают состав и отзывы (31%), но каждая пятая (22%) признается, что покупает его импульсивно, просто потому что понравилось. Еще 18% доверяют рекомендациям подруг, 10% ориентируются на бренд, которому доверяют, 10% берут то, что посоветовал косметолог или врач. Главными критериями при покупке при этом все еще остаются эффективность (32%) и цена (30%).

Чаще всего желание потратить деньги на себя у женщин вызывает не праздник и не скидки, а стресс и усталость — так ответили 21% опрошенных. Хорошее настроение как повод для трат назвали 20%, важное событие или праздник — 17%, желание поднять самооценку — 14%, влияние соцсетей и рекламы — 11%.

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