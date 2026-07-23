ритейлеры одежды начали распродавать товары с дисконтом до 90%

Российские бренды одежды, обуви и аксессуаров стали переходить к нетипично глубоким распродажам. В первом полугодии около десяти крупных игроков объявили скидки до 90%, узнали «Известия». Они пытаются таким образом высвободить оборотные средства на фоне слабого спроса, роста издержек и ухудшения финансовых показателей. В то же время эксперты предупреждают: в долгосрочной перспективе такие меры лишь ухудшат финансовое положение компаний и не решат проблем с низким потребительским спросом. В первой половине 2026-го количество покупок одежды и обуви упало в годовом выражении на 10%, тогда как средний чек вырос на 7%. О том, как переживают спад продаж отечественные fashion-бренды.