Перевозчика на автобус №89 в Самаре снова не нашлось

В Самаре снова не смогли найти перевозчика на маршрут №89. Конкурс проводила мэрия, заявки принимали до 20 июля. 22 июля власти опубликовали протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подана ни одна заявка», – говорится в документах.

Таким образом, конкурс признали несостоявшимся. Аналогичная ситуация в июне, тогда желающих обслуживать маршрут №89 также не нашлось.

Маршрут №89 ездит от НФС до улицы Дзержинского. Ранее его обещали перевести на регулируемый тариф, пшет Самара-КП.