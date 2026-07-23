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Продавцов паролей и нелегальных сим-карт хотят блокировать без суда

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Продавцов паролей и нелегальных сим-карт хотят блокировать без суда

МВД предложило включить в новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0») положение о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, незаконно распространяющих информацию и сервисы, используемые в мошеннических схемах. Соответствующие предложения содержатся в материалах, подготовленных в рамках разработки антифродового закона, проект которого Минцифры уже направило на межведомственное согласование, пишут "Известия".

Предлагается без решения суда ограничивать доступ к сайтам, размещающим объявления о незаконной продаже активированных сим-карт, интернет-аккаунтов, данных для доступа к платежным сервисам и средствам аутентификации, а также к платформам, предлагающим услуги по обмену цифровых валют. Кроме того, под внесудебную блокировку могут подпасть ресурсы, занимающиеся незаконной продажей уставных и регистрационных документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также электронных подписей.

По оценке основателя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова, в открытом доступе насчитывается не менее 500 тыс. актуальных предложений о продаже подобных товаров и услуг. Кроме того, исследование Open Measures за последний год выявило свыше 5 млн публикаций в Telegram, рекламирующих продажу или покупку аккаунтов различных онлайн-платформ.

Актуальность предложенных мер не вызывает сомнений, уверена гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее словам, инфраструктура, обеспечивающая деятельность дропперов, по-прежнему остается одним из самых уязвимых звеньев в системе противодействия мошенничеству.

«Сколько бы ни ужесточали правила идентификации абонента или клиента банка, схемы можно обойти, если злоумышленник способен приобрести уже оформленный на другого человека номер, карту или доступ к личному кабинету. Поэтому инициатива МВД направлена на устранение пробела, который прежнее регулирование практически не затрагивало», — отметила юрист.

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